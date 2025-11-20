Milano 10:04
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,84%

Ibex 35 esordisce a 16.023,5 Euro

Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,84%, dopo aver aperto a 16.023,5 Euro.
