Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 20:13
25.717 +1,11%
Dow Jones 20:13
47.370 +0,61%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

Borsa: Il Dow Jones avanza dello 0,63% alle 19:30
L'indice del principale listino americano riporta un modesto guadagno dello 0,63%, chiudendo a 47.383,89 punti alle 19:30.
