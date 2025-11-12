Milano 17:35
44.793 +0,80%
Nasdaq 22:00
25.517 -0,06%
Dow Jones 22:01
48.255 +0,68%
Londra 17:35
9.911 +0,12%
Francoforte 17:35
24.381 +1,22%

Il Dow Jones termina gli scambi a 48.254,82 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,68%
L'indice dei colossi di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,68% e chiude a 48.254,82 punti.
