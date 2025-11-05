Milano 10:41
43.101 -0,37%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:41
9.704 -0,11%
Francoforte 10:41
23.792 -0,66%

Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 4/11/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,25 miliardi di euro, con un incremento del 13,30%, rispetto ai precedenti 2,87 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,46 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,46 miliardi.

Su 707 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 440 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 224 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 43 azioni del listino milanese.



