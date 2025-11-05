Milano 4-nov
43.262 +0,09%
Nasdaq 4-nov
25.436 -2,07%
Dow Jones 4-nov
47.085 -0,53%
Londra 4-nov
9.715 +0,14%
Francoforte 4-nov
23.949 -0,76%

Borsa: Male Tokyo, in discesa -4,65% alle 03:50

Il Nikkei 225 tratta a 49.104,05 punti

Tokyo perde terreno e riporta un -4,65% alle 03:50, scambiando a 49.104,05 punti.
