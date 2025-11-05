Milano 10:41
43.101 -0,37%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:42
9.704 -0,11%
Francoforte 10:41
23.792 -0,66%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (-0,18%)
Chiude sulla parità Shanghai, che propone sul finale un -0,18% e archivia gli scambi a 3.969,25 punti.
