Francia, produzione industriale settembre cresce più delle attese

(Teleborsa) - Cresce più delle attese la produzione industriale francese nel mese di settembre 2025. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un incremento dello 0,8% su base mensile, dopo il -0,9% del mese precedente (rivisto da un preliminare -0,7%), mentre il consensus indicava un +0,1%.

Lo comunica l'Ufficio di statistica nazionale (INSEE), aggiungendo che anche la produzione manifatturiera è salita dello 0,9%, dopo il -1% di agosto.

Su anno la produzione di tutta l'industria ha registrato una crescita dell'1,1% e dell'1,3% quella manifatturiera.

