Giappone, produzione industriale cresce più delle attese a settembre

(Teleborsa) - Aumenta più del previsto la produzione delle fabbriche giapponesi a settembre. Secondo la stima definitiva delgiapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale è salito del 2,6% su mese, contro il +2,2% previsto nella stima preliminare e dagli analisti. Ad agosto si era registrata una discesa dell'1,5%.Su base annuale il dato non destagionalizzato della produzione è in aumento del 3,8%.Leregistrano una salita mensile dell'1,1% mentre le scorte crescono dello 0,8%.Laevidenzia una variazione pari a -2,3%.