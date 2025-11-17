Milano 14-nov
Giappone, produzione industriale cresce più delle attese a settembre

(Teleborsa) - Aumenta più del previsto la produzione delle fabbriche giapponesi a settembre. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale è salito del 2,6% su mese, contro il +2,2% previsto nella stima preliminare e dagli analisti. Ad agosto si era registrata una discesa dell'1,5%.

Su base annuale il dato non destagionalizzato della produzione è in aumento del 3,8%.

Le consegne registrano una salita mensile dell'1,1% mentre le scorte crescono dello 0,8%.

La ratio scorte/vendite evidenzia una variazione pari a -2,3%.
