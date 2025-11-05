Francoforte: andamento rialzista per Traton

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Traton
, in guadagno del 2,06% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Traton
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,2%, rispetto a -3,15% del Germany MDAX
).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 27,2 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 28,1. Il peggioramento di Traton
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 26,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)