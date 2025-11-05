Milano 13:22
43.208 -0,12%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 13:22
9.720 +0,05%
Francoforte 13:22
23.856 -0,39%

Francoforte: andamento rialzista per Traton

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per Traton
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Traton, in guadagno del 2,06% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Traton mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,2%, rispetto a -3,15% del Germany MDAX).


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 27,2 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 28,1. Il peggioramento di Traton è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 26,64.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```