Francoforte: Evotec scende verso 6,121 Euro
(Teleborsa) - Scende sul mercato Evotec, che soffre con un calo del 9,23%.

Lo scenario su base settimanale di Evotec rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Evotec rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,951 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6,121. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7,781.

