Francoforte: Evotec scende verso 6,121 Euro

(Teleborsa) - Scende sul mercato Evotec
, che soffre con un calo del 9,23%.
Lo scenario su base settimanale di Evotec
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Evotec
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,951 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6,121. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7,781.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)