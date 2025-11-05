Francoforte: Evotec scende verso 6,121 Euro

Evotec

Germany MDAX

(Teleborsa) - Scende sul mercato, che soffre con un calo del 9,23%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,951 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6,121. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7,781.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)