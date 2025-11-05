Humana, utile per azione 3Q25 oltre il consensus grazie a premi più elevati

Humana

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2025ha registrato undi 3,24 dollari, superiore alla stima media degli analisti di 2,82 dollari ad azione, secondo i dati raccolti da LSEG, grazie a premi più elevati.Humana è uno dei maggiori fornitori di piani Medicare Advantage, in base ai quali il governo degli Stati Uniti paga alle compagnie assicurative private una tariffa fissa per la gestione dell'assistenza sanitaria per le persone di età pari o superiore a 65 anni e per le persone con disabilità.L'azienda ha inoltre riconfermato la suadi circa 17 dollari."Siamo ottimisti sulla direzione intrapresa e sul valore che stiamo creando per i nostri membri, pazienti e investitori", ha dichiarato l'amministratore delegatoL'azienda ha registrato un- la percentuale dei premi spesi per l'assistenza medica - del 91,1%, in aumento rispetto all'89,9% dell'anno precedente. Gli analisti si aspettavano un rapporto del 90,90%.Humana ha affermato che il rapporto sui costi sanitari è in linea con le sue precedenti aspettative di "poco superiore al 91%".