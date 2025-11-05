McDonald's, ricavi ed EPS sotto il consensus nel terzo trimestre

McDonald's

(Teleborsa) -ha archiviato il terzo trimestre 2025 conaumentati su base annua del 3% a 7,08 miliardi di dollari (+1% a valuta costante), risultando tuttavia inferiori al consensus di 7,1 miliardi.Lesono aumentate del 3,6%. In dettaglio: Stati Uniti +2,4%; Mercati internazionali gestiti +4,3%, guidati da Germania e Australia; Mercati internazionali di sviluppo su licenza +4,7%, trainati dal Giappone.Lesono aumentate dell'8% (+6% a valuta costante).L'è aumentato del 5% a 3,36 miliardi di dollari (+3% a cambi costanti). I risultati includono oneri ante imposte per 39 milioni, principalmente relativi a oneri di ristrutturazione associati ad Accelerating the Organization. Escludendo questi oneri dell'anno in corso, nonché oneri ante imposte dell'anno precedente pari a 98 milioni, l'utile operativo consolidato è aumentato del 3% (+1% a cambi costanti).L'è stato di 3,18 dollari, in aumento del 2% (invariato a tassi di cambio costanti). Escludendo gli oneri dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, sopra descritti, l'utile diluito per azione è rimasto invariato a 3,22 dollari (-1% a tassi di cambio costanti), risultando inferiore di 19 centesimi rispetto ai 3,41 dollari stimati dal consensus."Abbiamo aumentato le vendite globali di sistema del 6% e aumentato le vendite comparabili in tutti i segmenti, a dimostrazione della nostra capacità di generare una crescita sostenibile anche in un contesto difficile", ha affermato il. "Stiamo alimentando lo slancio offrendo valore e convenienza quotidiani, innovazione nei menu e un marketing accattivante che continua ad attrarre clienti".