Milano 13:24
43.210 -0,12%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 13:24
9.720 +0,05%
Francoforte 13:24
23.855 -0,39%

Londra: nuovo spunto rialzista per Marks & Spencer

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che lievita dell'1,95%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Marks & Spencer rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Marks & Spencer. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Marks & Spencer evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 4,028 sterline. Primo supporto a 3,769. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,618.

