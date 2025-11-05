Milano 10:46
43.095 -0,39%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:46
9.701 -0,14%
Francoforte 10:47
23.778 -0,71%

Londra: rosso per Associated British Foods
Sottotono il distributore di prodotti alimentari e da forno, che passa di mano con un calo dell'1,94%.
