MAIRE chiude in anticipo offerta bond: sottoscritto intero ammontare di 275 milioni di euro

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, haal pubblico delle obbligazioni "Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes Due 2030" grazie alla forte domanda degli investitori istituzionali e retail che ha permesso di raggiungere, all'inizio del secondo giorno, l'intero ammontare offerto di. L'ammontare minimo di offerta di 200 milioni è stato aumentato ieri di 75 milioni."Il buon esito di questa nuova emissionenella strategia e nella solidità del Gruppo - ha commentato l'- Proseguiamo con disciplina il nostro percorso, abilitando la decarbonizzazione delle filiere industriali e la diversificazione energetica, e integrando in modo sempre più profondo i criteri di sostenibilità anche nella gestione finanziaria. La forte domanda da parte di investitori istituzionali e risparmiatori è per noi motivo di grande soddisfazione e un'ulteriore conferma della continuità del nostro indirizzo strategico".Nell'ambito dell'offerta, sono statedel valore nominale di 1.000 euro ciascuna ad un prezzo di emissione del 100% del loro valore nominale, per un ammontare complessivo di 275 milioni. I proventi lordi derivanti dall'Offerta ammontano a 275 milioni.La data di emissione delle Obbligazioni, così come la data a partire dalla quale le Obbligazioni inizieranno a maturare gli interessi, sarà il 13 novembre 2025. Gli interessi sulle Obbligazioni - che matureranno al, con un incremento massimo dello 0,50% in caso di mancato raggiungimento, al 31 dicembre 2028, di specifici target di decarbonizzazione - saranno pagati in via posticipata il 13 maggio e il 13 novembre di ogni anno a partire dal 13 maggio 2026.La data di idelle Obbligazioni sul MOT sarà fissata da Borsa Italiana per il2025. In pari data, le Obbligazioni saranno anche ammesse alla quotazione sul listino ufficiale del Mercato Regolamentato della Borsa del Lussemburgo, con contestuale avvio delle negoziazioni., Banca Akros - Gruppoe PKF Attest Capital Markets hanno agito in qualità di. Equita SIM ha agito anche quale placement agent.