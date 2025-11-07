MAIRE esercita opzione di rimborso anticipato bond 2028 dopo successo nuova offerta

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha confermato che il controvalore nominale complessivo delle dellesottoscritte ammonta aad un prezzo di emissione del 100% del loro valore nominale, rappresentate da 275.000 obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro ciascuna. I proventi lordi derivanti dall'offerta ammontano a 275 milioni di euro e, in linea con la strategia di ottimizzazione della struttura finanziaria del Gruppo e le finalità di utilizzo dei proventi dell'offerta indicati nel relativo prospetto informativo, saranno destinati al rifinanziamento di strumenti di debito esistenti.Ildelle obbligazioni, corrispondente al rendimento all'emissione, è pari al 4,00% fisso annuo lordo, con un incremento massimo del tasso di interesse dello 0,50% complessivo in caso di mancato raggiungimento di specifici target di decarbonizzazione al 31 dicembre 2028. Conseguentemente, in data 13 novembre 2025 saranno emesse 275.000 obbligazioni. In pari data, le obbligazioni inizieranno a maturare interessi, che saranno pagati, in via posticipata, il 13 maggio e il 13 novembre di ogni anno a partire dal 13 maggio 2026.La società ha comunicato inoltre che, in attuazione alla delibera già assunta dal Consiglio di Amministrazione il 23 ottobre 2025, è stata"Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes due 5 October 2028" emesso il 5 ottobre 2023. Il rimborso anticipato avverrà in data 10 dicembre 2025, mediante l'utilizzo di parte dei proventi derivanti dall'offerta. Il prezzo di rimborso sarà pari al 103,25% dell'importo nominale del prestito obbligazionario 2023, unitamente agli interessi maturati e non ancora corrisposti alla data di rimborso anticipato.