New York: acquisti a mani basse su Johnson Controls International

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di sistemi di refrigerazione, ventilazione, climatizzazione e riscaldamento
, che tratta in rialzo del 7,22%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Johnson Controls International
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Johnson Controls International
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Johnson Controls International
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 121,9 USD. Primo supporto a 117,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 115,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)