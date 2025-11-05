Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 18:06
25.648 +0,83%
Dow Jones 18:06
47.289 +0,43%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

New York: acquisti a mani basse su Johnson Controls International

Migliori e peggiori
New York: acquisti a mani basse su Johnson Controls International
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di sistemi di refrigerazione, ventilazione, climatizzazione e riscaldamento, che tratta in rialzo del 7,22%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Johnson Controls International più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Johnson Controls International. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Johnson Controls International evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 121,9 USD. Primo supporto a 117,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 115,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```