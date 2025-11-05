Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 20:14
25.723 +1,13%
Dow Jones 20:14
47.387 +0,64%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

New York: andamento rialzista per 3M

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per 3M
Bene il colosso industriale, con un rialzo del 2,09%.
Condividi
```