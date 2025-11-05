Milano 17:35
New York: in calo IDEXX Laboratories

(Teleborsa) - Sottotono il leader mondiale nello sviluppo di servizi ed esami di laboratorio per animali, che passa di mano con un calo del 2,48%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di IDEXX Laboratories evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso IDEXX Laboratories rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di IDEXX Laboratories classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 721,6 USD e primo supporto individuato a 694,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 748,9.

