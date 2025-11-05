New York: mette il turbo Lam Research

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori
, che scambia in rialzo del 4,54%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lam Research
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 164,9 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 158,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 154,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)