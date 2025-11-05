Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 18:09
25.630 +0,76%
Dow Jones 18:09
47.303 +0,46%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

New York: si concentrano le vendite su Palantir Technologies
Pressione sulla società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che tratta con una perdita del 3,37%.
