Nexi affonda in Borsa con guidance su margine EBITDA rivista al ribasso

(Teleborsa) - Affonda a Piazza Affari in avvio di seduta il titolo Nexi, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, dopo la pubblicazione dei risultati dei primi nove mesi, archiviati con ricavi ed EBITDA in crescita su anno.

Gli analisti di Jefferies fanno notare che il margine EBITDA è sceso di 50 punti base al 56,8% nel terzo trimestre, l'1% sotto le attese, pari a +30 punti base da inizio anno, dietro la guidance di "oltre 50 punti base", che è stata abbassata a "espansione del margine confermata", la cui "entità dipenderà dal volume e dal mix di ricavi nel quarto trimestre". Per raggiungere le sue previsioni, il margine EBITDA deve espandersi di tra -50 e +80bp (contro +30bp ytd) per raggiungere 490-579 milioni di euro a un margine di circa il 54-55,3%.

Dopo dieci minuti di contrattazioni, in cui è stata anche sospesa per eccesso di ribasso, Nexi registra una flessione dell'8,71% e si attesta a 4,075 Euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 3,971 e successiva a 3,866. Resistenza a 4,233.
