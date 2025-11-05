Nexi affonda in Borsa con guidance su margine EBITDA rivista al ribasso

(Teleborsa) - Affonda a Piazza Affari
in avvio di seduta il titolo Nexi
, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, dopo la pubblicazione dei risultati dei primi nove mesi
, archiviati con ricavi ed EBITDA in crescita su anno.
Gli analisti di Jefferies
fanno notare che il margine EBITDA è sceso di 50 punti base al 56,8% nel terzo trimestre, l'1% sotto le attese, pari a +30 punti base da inizio anno, dietro la guidance
di "oltre 50 punti base", che è stata abbassata a "espansione del margine confermata"
, la cui "entità dipenderà dal volume e dal mix di ricavi nel quarto trimestre". Per raggiungere le sue previsioni, il margine EBITDA deve espandersi di tra -50 e +80bp (contro +30bp ytd) per raggiungere 490-579 milioni di euro a un margine di circa il 54-55,3%.
Dopo dieci minuti di contrattazioni, in cui è stata anche sospesa per eccesso di ribasso, Nexi
registra una flessione dell'8,71%
e si attesta a 4,075 Euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 3,971 e successiva a 3,866. Resistenza a 4,233.