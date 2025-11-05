Perde Nexi sul mercato di Piazza Affari

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali
, che passa di mano in perdita del 5,96%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nexi
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Nexi
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,053 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,315. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,907.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)