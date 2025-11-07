Milano 15:16
42.850 -0,51%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 15:16
9.646 -0,92%
Francoforte 15:16
23.491 -1,02%

Nexi conferma offerta di TPG per acquisto di asset della BU Digital Banking Solutions

Finanza, Fintech
Nexi conferma offerta di TPG per acquisto di asset della BU Digital Banking Solutions
(Teleborsa) - Nexi, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, ha confermato di aver ricevuto da TPG un'offerta soggetta a diverse condizioni per l'acquisto di assets facenti parte della business unit Digital Banking Solutions. Il consiglio si è riservato ogni valutazione in merito, si legge in una nota.

Bloomberg ha scritto che il fondo statunitense ha presentato un'offerta vincolante da circa 1 miliardo di euro per l'acquisizione della divisione Digital Banking Solutions di Nexi. L'agenzia, citando fonti a conoscenza del dossier, ha scritto che - dopo mesi di trattative - l'offerta è stata formalizzata nei giorni scorsi e comunicata al consiglio di amministrazione di Nexi, che avrà tempo fino a metà dicembre per decidere se procedere con l'operazione.
Condividi
```