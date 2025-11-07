Nexi conferma offerta di TPG per acquisto di asset della BU Digital Banking Solutions

(Teleborsa) - Nexi
, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, ha confermato di aver ricevuto da TPG un'offerta
soggetta a diverse condizioni per l'acquisto di assets facenti parte della business unit Digital Banking Solutions
. Il consiglio si è riservato ogni valutazione in merito, si legge in una nota.
Bloomberg ha scritto che il fondo statunitense ha presentato un'offerta vincolante da circa 1 miliardo di euro
per l'acquisizione della divisione Digital Banking Solutions di Nexi. L'agenzia, citando fonti a conoscenza del dossier, ha scritto che - dopo mesi di trattative - l'offerta è stata formalizzata nei giorni scorsi e comunicata al consiglio di amministrazione di Nexi, che avrà tempo fino a metà dicembre
per decidere se procedere con l'operazione.