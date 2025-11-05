Milano 10:47
43.092 -0,39%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:47
9.700 -0,15%
Francoforte 10:48
23.774 -0,73%

Parigi: brillante l'andamento di Teleperformance

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, che avanza bene del 2,23%.

L'andamento di Teleperformance nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di Teleperformance suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 60,98 Euro con tetto rappresentato dall'area 63,02. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 59,62.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
