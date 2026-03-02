Milano 14:10
46.116 -2,32%
Nasdaq 27-feb
24.960 0,00%
Dow Jones 27-feb
48.978 -1,05%
Londra 14:10
10.754 -1,44%
Francoforte 14:10
24.686 -2,36%

doValue, Equita alza target price con indicazioni positive su coeo in attesa del closing

Finanza, Consensus
doValue, Equita alza target price con indicazioni positive su coeo in attesa del closing
(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 2,9 euro per azione (+7%) il target price su doValue, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo degli NPL e dell'asset management alternativo, confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo in attesa di maggiori conferme sull’evoluzione della top-line organica del business.

Il broker ha rivisto le stime per incorporare le indicazioni del trimestre (minori ricavi più che compensati da minori costi) e spostare ulteriormente il closing di coeo (ora a fine marzo). Stime Adj. EBITDA 2026/27/28 a 263/282/271 milioni di euro (+1% in media escludendo l’effetto dallo slittamento del closing di coeo), continuando a mantenere un approccio più prudente rispetto al management sull’evoluzione del business attuale (Adj. EBITDA 2026 PF con 100% coeo a 281 milioni di euro vs. 300 milioni di euro guidance, Adj. ND/EBITDA PF pre-DPS 2,3x vs. 2,2x guidance).

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
Condividi
```