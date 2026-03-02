doValue, Equita alza target price con indicazioni positive su coeo in attesa del closing

Equita

doValue

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+7%) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo degli NPL e dell'asset management alternativo, confermando la" sul titolo in attesa di maggiori conferme sull’evoluzione della top-line organica del business.Il broker ha(minori ricavi più che compensati da minori costi) e(ora a fine marzo). Stime Adj. EBITDA 2026/27/28 a 263/282/271 milioni di euro (+1% in media escludendo l’effetto dallo slittamento del closing di coeo), continuando a mantenere un approccio più prudente rispetto al management sull’evoluzione del business attuale (Adj. EBITDA 2026 PF con 100% coeo a 281 milioni di euro vs. 300 milioni di euro guidance, Adj. ND/EBITDA PF pre-DPS 2,3x vs. 2,2x guidance).