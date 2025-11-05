Piazza Affari: in calo doValue

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori
, che presenta una flessione del 2,90% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di doValue
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,585 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,657. Il peggioramento di doValue
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2,559.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)