PMI servizi Unione Europea in ottobre

Unione Europea, PMI servizi in ottobre pari a 53 punti, in aumento rispetto al precedente 51,3 punti (la previsione era 52,6 punti).

