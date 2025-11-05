SACE porta a Venezia il roadshow “Energie per il futuro dell’export”

(Teleborsa) - Dopo l’esordio milanese, "", il, l’direttamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ha fatto, seconda fermata di un percorso dedicato all’ascolto e al dialogo con le imprese italiane. Un viaggio di– toccando anche– attraverso le sedi territoriali di, vere e proprie Case delle imprese, dove ogni giorno le aziende vengono accompagnate nei loro percorsi di crescita in Italia e nel mondo.Attraverso il confronto diretto con le imprese,– anche alla luce di un contesto economico in continua evoluzione – e a tradurre l’ascolto in azioni concrete, per scrivere insieme le strategie e gli strumenti SACE del futuro, valorizzando al massimo il potenziale di crescita dell’export e sostenendo le principali filiere, distretti e settori strategici del Made in Italy."In linea con la nostra missione istituzionale e con il mandato della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il nostro impegno è quello diche le imprese affrontano ogni giorno – ha dichiarato–. Solo attraverso l’ascolto diretto possiamo comprendere i bisogni reali del tessuto produttivo e rafforzare gli strumenti che danno energia alla crescita dell’export e alla competitività del Made in Italy.""L’, in quanto Export Credit Agency italiana, lo sostiene da quasi 50 anni. Con questo roadshow rafforziamo il dialogo con le imprese per sostenere sempre più la loro proiezione internazionale, l’innovazione e la competitività del Made in Italy nel mondo" ha dichiaratoÈ stata la, a ospitare la seconda tappa del roadshow, che ha visto ancora una volta la partecipazione dell’Amministratore Delegato Michele Pignotti e del Presidente Guglielmo Picchi, dopo la tappa inaugurale di Milano.. Nel Nord est, SACE è al fianco di circa 6mila aziende e tra il 2024 e i primi mesi del 2025 ha supportato export e. ConTre le priorità individuate per le filiere esportatrici, ambiti nei quali SACE può contribuire con le proprie soluzioni:, aiutando le imprese italiane ad affiancare alla riconosciuta qualità dei prodotti e servizi Made in Italy anche un’offerta commerciale più efficace e strutturata per competere sui mercati internazionali;, fattori ormai determinanti per affrontare e vincere le sfide globali; ee riducendo la dipendenza da pochi mercati di riferimento, anche grazie al supporto assicurativo-finanziario e alla profonda conoscenza dei mercati che SACE mette a disposizione.Per: si tratta di mercati maturi che devono essere presidiati ma affiancati anche da nuove destinazioni che possono offrire una spinta alle esportazioni anche in un contesto di incertezza. Per esempio, tra i mercati relativamente meno presidiati, si sono registrati vivaci aumenti nel 2024 delle vendite regionali verso Polonia (+3%), Turchia (+9,4%), Cina (+3,6%), Emirati Arabi Uniti (+18,8%), Messico (+8,2%), Arabia Saudita (+14,5%) e Brasile (+4,8%). Analogamente,dovuto essenzialmente ai primi mercati di destinazione – Germania, Francia e Stati Uniti –, mentre vi sono stati mercati in forte crescita come Emirati Arabi Uniti (+29,6%) e Messico (+12,6%); ma anche le "vicine" Croazia (+4%), Slovenia (+2,3%) e Serbia (+3,2%), così come quelle verso India (+5,9%) e Tunisia (+7,4%); a livello settoriale buona la dinamica di agroalimentare, legno e prodotti chimici, mentre a livello di specializzazioni territoriali si registrano buoni risultati per meccanica strumentale e oreficeria di Vicenza, termomeccanica, carni e pasta e dolci di Verona.Allargando lo, le vendite estere ammontano a circa 19 miliardi di euro, pari a oltre il 42% del Pil regionale.rappresentano i principali mercati di sbocco, con, mentre tra i mercati relativamente meno presidiati si segnalano dinamiche positive sia in Europa – Croazia, Bosnia, Grecia, Slovenia, Romania, Ungheria e Repubblica Ceca – sia in geografie extra-UE, tra cui Messico, Emirati Arabi Uniti e Giappone. A livello settoriale spiccano, con specializzazioni territoriali riconosciute come legno e mobili, sedie e tavoli, caffè e vini.Nel primo semestre del 2025 (ultimo dato disponibile), sostenute da un miglioramento generalizzato dei principali settori e trainato in particolare dall’export verso la Germania (in forte ripresa rispetto all’anno precedente).