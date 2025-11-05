TISG declassata a Reduce da Kepler dopo un altro trimestre senza ordini importanti

The Italian Sea Group

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha declassato a "" da "Buy" lasu(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, riducendo anche ilper azione (dai precedenti 6,90 euro), pari a un downside del 23% sulle quotazioni correnti.La bocciatura è giustificata da "", con gli analisti che evidenziano come "la siccità di ordini a lungo termine avrà ripercussioni sull'esercizio 2025 (prevediamo che l'azienda taglierà le sue previsioni) e, dati i tempi medi di consegna dei progetti, anche sul 2026, che prevediamo in calo, anche ipotizzando una forte ripresa degli ordini acquisiti. Difficilmente prevediamo un'inversione di tendenza prima del 2027. Un minor numero di ordini potrebbe inoltre esporre l'azienda al rischio di accettare margini inferiori per aggiudicarsi i contratti".Scendendo nel dettagli delle stime, Kepler prevede che il terzo trimestre sarà un altro trimestre con ordini limitati (il sesto consecutivo), stima 25 milioni di euro, principalmente da yacht Lamborghini. Il portafoglio ordini dovrebbe scendere a circa 310 milioni di euro (-42% su base annua). La persistente siccità di ordini acquisiti dovrebbe incidere sulla crescita trimestrale, che prevede in calo di circa il 25% su base annua. L'EBITDA dovrebbe diminuire di oltre il 40%. Si prevede unnetto (a oltre 80 milioni di euro, dai 63 milioni di euro alla fine del primo semestre), a causa dell'aumento dei lavori in corso e dell'assenza di acconti compensativi.Senza ordini importanti annunciati dall'inizio dell'anno, Kepler ritiene che sia. Prevede ora un fatturato per l'esercizio 2025 nell'ordine dei 320 milioni di euro (taglio del 12%; previsione di 350-370 milioni di euro) e un EBITDA di circa 45 milioni di euro (taglio del 24%; previsione di 58-63 milioni di euro). Difficile immaginare una crescita anche nell'esercizio 2026: anche ipotizzando un ritorno della raccolta ordini ai massimi del 2022, prevede un calo dei ricavi nell'area del 10%. Il 2027 potrebbe vedere un punto di minimo (ipotizzando nuovi ordini superiori a 250 milioni di euro).Con un 19x 2026 P/E e 12x EV/EBIT alle nuove stime, TISG attualmente vienenon solo rispetto a, che Kepler considera sottovalutate, ma anche rispetto a Ferretti e Sanlorenzo ai loro fair value stimati (rispettivamente +60% e +15%). "Considerando anche la sua storia, TISG ha raramente raggiunto tali livelli di quotazione", viene commentato.