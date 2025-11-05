Turkisk Airlines mira ad acquisire l'intera proprietà di Sun Express

(Teleborsa) -avrebbe espresso l’intenzione di, il vettore espressione della joint venture con Lufthansa, mediante un’operazione che mira a rilevare il 50% posseduto dal gruppo tedesco, per un. Una somma che corrisponde alla metà degli utili registrati da Turkish Airlines nel 2024 (2,4 miliardi di dollari).SunExpress, che dispone di 88 aeromobile in flotta e ha trasportato lo scorso anno 15 milioni di passeggeri, ha riportato un utile netto di 164 milioni di dollari a fronte di un fatturato di 2,2 miliardi di dollari.