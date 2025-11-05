Turkisk Airlines mira ad acquisire l'intera proprietà di Sun Express

(Teleborsa) - Turkish Airlines
avrebbe espresso l’intenzione di acquisire l’intero pacchetto di SunExpress
, il vettore espressione della joint venture con Lufthansa, mediante un’operazione che mira a rilevare il 50% posseduto dal gruppo tedesco, per un valore indicativo di 1,25 miliardi di dollari
. Una somma che corrisponde alla metà degli utili registrati da Turkish Airlines nel 2024 (2,4 miliardi di dollari).
SunExpress, che dispone di 88 aeromobile in flotta e ha trasportato lo scorso anno 15 milioni di passeggeri, ha riportato un utile netto di 164 milioni di dollari a fronte di un fatturato di 2,2 miliardi di dollari.