Turkish Airlines entra nel captale Air Europa che salda il prestito di Sepi

(Teleborsa) - L’operazione
che permetterà a Turkish Airlines
di entrare nel capitale di Air Europa con una quota di partecipazione di oltre il 25%
, che vale 300 milioni di euro, permetterà alla stessa Air Europa di estinguere con un anno di anticipo il prestito da 475 milioni a suo tempo concesso da Sepi per affrontare le conseguenze della pandemia, oltre agli interessi maturati
per un totale 500 milioni di euro, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza.
Di conseguenza, il valore attribuito a Air Europ
a è di un miliardo 175 milioni. Iag c
ontinuerà a detenere il 20% del capitale di Air Europa.