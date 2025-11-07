Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 18:46
24.707 -1,68%
Dow Jones 18:46
46.614 -0,64%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

Turkish Airlines entra nel captale Air Europa che salda il prestito di Sepi

Economia, Trasporti
Turkish Airlines entra nel captale Air Europa che salda il prestito di Sepi
(Teleborsa) - L’operazione che permetterà a Turkish Airlines di entrare nel capitale di Air Europa con una quota di partecipazione di oltre il 25%, che vale 300 milioni di euro, permetterà alla stessa Air Europa di estinguere con un anno di anticipo il prestito da 475 milioni a suo tempo concesso da Sepi per affrontare le conseguenze della pandemia, oltre agli interessi maturati per un totale 500 milioni di euro, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza.

Di conseguenza, il valore attribuito a Air Europa è di un miliardo 175 milioni. Iag continuerà a detenere il 20% del capitale di Air Europa.
