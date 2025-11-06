Alantra e Solarig, finanziamento di 400 milioni di euro per accelerare il portafoglio di N-Sun Energy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, una delle piattaforme di sviluppo di impianti fotovoltaici a più rapida crescita in Europa, creata in partnership da Alantra e Solarig, ha firmato uncon, tramite la sua controllata italiana N-Sun Energy Advisors Italy 2. ?Parallelamente, Alantra Solar ha ottenuto una linea dicon, garantita da CESCE. Questa linea fornirà le risorse necessarie per completare il programma di investimenti di N-Sun Energy e rafforzare la struttura finanziaria della piattaforma.Il finanziamento fornito da Intesa Sanpaolo servirà a finanziare lo sviluppo e la costruzione di un, con una capacità complessiva di circa 275 MWp. Il portafoglio comprende progetti strategici situati nel Lazio (Ischia di Castro), Puglia (Lecce e Minervino Murge) e Sicilia (Catania I & II). Una volta operativi, questi impianti contribuiranno in modo significativo alla capacità di generazione di energia rinnovabile in Italia, con l’avvio delle operazioni commerciali previsto entro la fine del 2027.Come parte della più ampia piattaforma di energia solare da 1,8 GW di N-Sun Energy nel sud Europa, il finanziamento rappresenta un passo strategico per diventare una delle principali piattaforme della regione. Questo finanziamentoper la costruzione di sette impianti solari, situati in Spagna e in Italia, come parte del primo lotto da 306 MWp. La società veicolo, gestita da Alantra Solar, continua ad acquisire impianti ready-to-build sviluppati da Solarig, con il supporto di investitori chiave come Reichmuth Infrastructure e Amundi Energy Transition. Ad oggi, la società ha già acquisito 597 MWp.