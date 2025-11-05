Milano 10:50
43.114 -0,34%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:50
9.702 -0,13%
Francoforte 10:50
23.785 -0,68%

Vendite dettaglio Italia (YoY) in settembre

Italia, Vendite dettaglio in settembre su base annuale (YoY) +0,5%, in calo rispetto al precedente +0,6%.
