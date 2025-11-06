AI, Microsoft punta alla "superintelligenza umanistica": nasce il MAI Superintelligence Team

(Teleborsa) - Microsoft
ha annunciato la creazione del MAI Superintelligence Team
, un nuovo gruppo di ricerca dedicato allo sviluppo di intelligenze artificiali in grado di superare le capacità umane in settori specifici
, a partire dalla diagnostica medica. A guidare il progetto sarà Mustafa Suleyman
, responsabile globale di Microsoft AI e cofondatore di DeepMind, che ha spiegato come la società stia investendo "molto denaro" nell’iniziativa. Il team includerà ricercatori interni e sarà affiancato da Karen Simonyan nel ruolo di chief scientist.
A differenza di altri colossi, in un post Suleyman ha spiegato che Microsoft non mira a creare un’AI "infinitamente capace", ma una "humanist superintelligence
" (HSI): tecnologia progettata per risolvere problemi concreti e con benefici tangibili per l’umanità. In particolare, la HSI punterà ad AI companion personali
per supportare apprendimento, produttività e benessere mentale, ad una Medical superintelligence
, per portare diagnosi e cure di livello mondiale ovunque e ad un AI da applicare ai sistemi energetici
globali per garantire energia pulita e abbondante.
L’obiettivo è combinare innovazione rapida e responsabilità etica
, mantenendo l’uomo al centro del processo decisionale.