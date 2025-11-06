Analisi Tecnica: indice MDAX del 5/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Appiattita la performance dell'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che porta a casa un trascurabile -0,18%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 29.204,6. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 29.714,4. Il peggioramento dell'indice MDAX è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 29.034,7.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)