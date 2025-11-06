Milano 10:02
43.235 -0,47%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 10:02
9.768 -0,09%
Francoforte 10:02
23.962 -0,36%

Ariston sale in Borsa con upgrade di Mediobanca e avvio del buyback

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Ottima seduta a Piazza Affari per il titolo Ariston, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, dopo che Mediobanca ha alzato la raccomandazione sul titolo a "Ouperform" da "Neutral" e l'annuncio dell'avvio di un buyback fino a 2 milioni di azioni a un prezzo massimo di 8 euro per adempiere agli obblighi derivanti da programmi di incentivazione di lungo termine basati su azioni e altri piani di incentivazione attualmente in vigore o da adottare.

Ieri, a mercato aperto, Ariston ha rivisto al rialzo della guidance sui ricavi per il 2025 dopo aver registrato nel terzo trimestre una crescita organica del 4,2% grazie al miglioramento del business del riscaldamento, soprattutto in Europa.

Ariston raggiunge 3,872 euro, con un aumento del 4,48%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 3,923 e successiva a quota 4,037. Supporto a 3,809.
