Ariston sale in Borsa con upgrade di Mediobanca e avvio del buyback

(Teleborsa) - Ottima seduta a Piazza Affari
per il titolo Ariston
, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, dopo che Mediobanca
ha alzato la raccomandazione
sul titolo a "Ouperform
" da "Neutral" e l'annuncio dell'avvio di un buyback fino a 2 milioni di azioni
a un prezzo massimo di 8 euro per adempiere agli obblighi derivanti da programmi di incentivazione di lungo termine basati su azioni e altri piani di incentivazione attualmente in vigore o da adottare.
Ieri, a mercato aperto
, Ariston ha rivisto al rialzo della guidance sui ricavi per il 2025
dopo aver registrato nel terzo trimestre una crescita organica del 4,2% grazie al miglioramento del business del riscaldamento, soprattutto in Europa.Ariston
raggiunge 3,872 euro, con un aumento del 4,48%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 3,923 e successiva a quota 4,037. Supporto a 3,809.