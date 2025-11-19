Piazza Affari: balza in avanti Ariston Holding

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, con una variazione percentuale del 2,21%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ariston Holding
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Ariston Holding
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,629 Euro con area di resistenza individuata a quota 3,761. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,551.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)