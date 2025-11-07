Milano 10:29
43.181 +0,26%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 10:29
9.696 -0,41%
Francoforte 10:29
23.706 -0,12%

Piazza Affari: performance negativa per Ariston Holding

Composto ribasso per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, in flessione del 2,03% sui valori precedenti.
