Ascopiave, Equita aumenta target price dopo risultati senza sorprese

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 3,60 euro
per azione (+5%) il target price
di Ascopiave
, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, confermando la raccomandazione
"Hold
".
Gli analisti parlando di "nessuna sorpresa
" dai risultati
di Ascopiave con numeri sostanzialmente in linea con le attese su utile e debito LFL. Dalla call è emerso che il focus ora è il core business della distribuzione gas e le attività RES potrebbero essere oggetto di asset rotation in eventuale ulteriori operazioni di ampliamento del perimetro. Il gruppo sta infatti vagliando altre piccole operazioni che potrebbero dispiegarsi in futuro.
Sulla proposta di revisione delle gare gas la preferenza è per un eventuale allungamento sullo schema della distribuzione elettrica. L'accorpamento degli atem (opzione alternativa) rappresenta invece un rischio per gli operatori più piccoli in ambito di gara. La flessibilità finanziaria per eventuali operazioni aggiuntive
è di circa 550-600 milioni di euro.
"Riteniamo che Italgas
sia in questo momento meglio posizionata nell'ambito della distribuzione gas, a fronte di una CAGR della RAB del +10% annuo - si legge nella ricerca - Ascopiave tratta sostanzialmente in linea con la RAB 2025
a fronte di un 2% di crescita annuo previsto attualmente a piano".