Banco Desio, utile netto in calo nei nove mesi (-9%). Rafforzati capitale e liquidità

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione delha approvato la relazione finanziaria consolidata al 30 settembre 2025, chiusa con undi, in calo del 9% rispetto ai 116,4 milioni dei primi nove mesi del 2024. Ilannualizzato è cresciuto al 10,1%, sostenuto da una buona performance delle(+5,1%), in particolare nel comparto dele dellaIlsi è attestato a 185,8 milioni di euro, mentre ilha segnato una flessione del 9,4%, influenzata dall’andamento dei tassi di mercato. Ilè salito al 59,0% dal 54,9% del 2024.Sul, il gruppo ha registrato un rafforzamento significativo: ilè salito al 18,9% (+180 punti base rispetto a fine 2024) e ilal 19,9% (+210 bps), valori ampiamente superiori ai requisiti regolamentari. Il costo del rischio resta contenuto a 22 punti base, con un NPE ratio lordo stabile al 3,0% e netto all’1,6%.Gliverso la clientela sono rimasti stabili a, mentre laha raggiunto(+0,1%) e la raccolta indiretta 23,3 miliardi (+3,6%), sostenuta dal, che ha superato il target industriale con 10,2 miliardi di asset.Banco Desio ha inoltre completato in anticipo il, collocando un bond senior da(sei volte oversubscribed) e una cartolarizzazione CQS Fides a condizioni favorevoli.Sul, è stato migliorato lo S&P Global ESG Score a 47 punti, e collocato con successo un green bond retail da 40 milioni di euro, completando con un anno di anticipo il piano di finanziamento verde.