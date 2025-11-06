Banco Desio, utile netto in calo nei nove mesi (-9%). Rafforzati capitale e liquidità

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza
ha approvato la relazione finanziaria consolidata al 30 settembre 2025, chiusa con un utile netto
di 105,9 milioni di euro
, in calo del 9% rispetto ai 116,4 milioni dei primi nove mesi del 2024. Il ROE
annualizzato è cresciuto al 10,1%, sostenuto da una buona performance delle commissioni nette
(+5,1%), in particolare nel comparto del risparmio gestito
e della bancassicurazione
.
Il margine operativo
si è attestato a 185,8 milioni di euro, mentre il margine di interesse
ha segnato una flessione del 9,4%, influenzata dall’andamento dei tassi di mercato. Il cost/income ratio
è salito al 59,0% dal 54,9% del 2024.
Sul fronte patrimoniale
, il gruppo ha registrato un rafforzamento significativo: il CET1 ratio
è salito al 18,9% (+180 punti base rispetto a fine 2024) e il Total Capital Ratio
al 19,9% (+210 bps), valori ampiamente superiori ai requisiti regolamentari. Il costo del rischio resta contenuto a 22 punti base, con un NPE ratio lordo stabile al 3,0% e netto all’1,6%.
Gli impieghi
verso la clientela sono rimasti stabili a 12,4 miliardi di euro
, mentre la raccolta diretta
ha raggiunto 15,8 miliardi
(+0,1%) e la raccolta indiretta 23,3 miliardi (+3,6%), sostenuta dal Wealth Management
, che ha superato il target industriale con 10,2 miliardi di asset.
Banco Desio ha inoltre completato in anticipo il funding plan 2025
, collocando un bond senior da 300 milioni di euro
(sei volte oversubscribed) e una cartolarizzazione CQS Fides a condizioni favorevoli.
Sul fronte ESG
, è stato migliorato lo S&P Global ESG Score a 47 punti, e collocato con successo un green bond retail da 40 milioni di euro, completando con un anno di anticipo il piano di finanziamento verde.