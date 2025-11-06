Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 20:04
25.248 -1,45%
Dow Jones 20:04
47.028 -0,60%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

Banco Desio, utile netto in calo nei nove mesi (-9%). Rafforzati capitale e liquidità

Finanza
Banco Desio, utile netto in calo nei nove mesi (-9%). Rafforzati capitale e liquidità
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza ha approvato la relazione finanziaria consolidata al 30 settembre 2025, chiusa con un utile netto di 105,9 milioni di euro, in calo del 9% rispetto ai 116,4 milioni dei primi nove mesi del 2024. Il ROE annualizzato è cresciuto al 10,1%, sostenuto da una buona performance delle commissioni nette (+5,1%), in particolare nel comparto del risparmio gestito e della bancassicurazione.

Il margine operativo si è attestato a 185,8 milioni di euro, mentre il margine di interesse ha segnato una flessione del 9,4%, influenzata dall’andamento dei tassi di mercato. Il cost/income ratio è salito al 59,0% dal 54,9% del 2024.

Sul fronte patrimoniale, il gruppo ha registrato un rafforzamento significativo: il CET1 ratio è salito al 18,9% (+180 punti base rispetto a fine 2024) e il Total Capital Ratio al 19,9% (+210 bps), valori ampiamente superiori ai requisiti regolamentari. Il costo del rischio resta contenuto a 22 punti base, con un NPE ratio lordo stabile al 3,0% e netto all’1,6%.

Gli impieghi verso la clientela sono rimasti stabili a 12,4 miliardi di euro, mentre la raccolta diretta ha raggiunto 15,8 miliardi (+0,1%) e la raccolta indiretta 23,3 miliardi (+3,6%), sostenuta dal Wealth Management, che ha superato il target industriale con 10,2 miliardi di asset.

Banco Desio ha inoltre completato in anticipo il funding plan 2025, collocando un bond senior da 300 milioni di euro (sei volte oversubscribed) e una cartolarizzazione CQS Fides a condizioni favorevoli.

Sul fronte ESG, è stato migliorato lo S&P Global ESG Score a 47 punti, e collocato con successo un green bond retail da 40 milioni di euro, completando con un anno di anticipo il piano di finanziamento verde.
Condividi
```