Banco BPM, Castagna: "In grado di centrare Guidance. Guardiamo opportunità M&A"

(Teleborsa) - "Penso che quest'anno abbiamo dimostrato di essere in grado di rispettare la nostra guidance
anche a dispetto degli imprevisti, riuscendo a portare avanti l'acquisizione di Anima e resistere ad un'OPS ostile per nove mesi", ha detto l'Ad di Banco BPM Giuseppe Castagna
, rispondendo ad una domanda sull'M&A.
"Continuiamo a considerare tutte le opportunità di M&
A - ha chiarito - ma sappiamo che in ottica standalone siamo in grado di raggiungere i nostri target per il 2026
". "Non è lo scenario in cui ci troviamo ora, non stiamo prendendo in considerazione alcuna azione - ha precisato il manager - ma sappiamo ci sono ancora diverse opportunità
in questo mercato".
Parlando del contributo fiscale richiesto dal governo
alle banche, il numero uno di Banco BPM ha ribadito "centreremo la guidance qualunque sia il principio contabile definitivo"
adottato dall'esecutivo e questo è il motivo per cui la Banca ha delineato una guidance "un po' prudente". Banco BPM punta infatti a raggiungere un utile netto di 1,95 miliardi di euro a fine 2025
, ma al termine dei primi nove mesi ha già raggiunto l'85% del target, avendo riportato un utile di 1,665 miliardi di euro.
Parlando del dividendo
, Castagna ha confermato la validità di un dividend payout all'80%
ed ha spiegato che il management ha valutato l'ipotesi di aumentare la distribuzione agli azionisti, avendo generato molto capitale, ma con un CET 1 "ancora al di sotto dei competitor"
si preferisce aspettare la fine dell'anno
per capire quale sarà il capitale generato e poi "si potrà discutere di un aumento del payout"
.
Nel presentare i risultati, Castagna ha sottolineato che la banca ha realizzato la sua view, con un solido modello di business integrato
, una crescita sostenibile e la generazione di valore
. IL manager si è detto soddisfatto dell'utile netto del 3° trimestre a 450 milioni di euro, che rappresenta il "miglior terzo trimestre"
della storia del Banco BPM.