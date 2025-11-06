Banco BPM, Castagna: "In grado di centrare Guidance. Guardiamo opportunità M&A"

(Teleborsa) - "Penso che quest'annoanche a dispetto degli imprevisti, riuscendo a portare avanti l'acquisizione di Anima e resistere ad un'OPS ostile per nove mesi", ha detto, rispondendo ad una domanda sull'M&A."Continuiamo aA - ha chiarito - ma sappiamo che in ottica standalone". "Non è lo scenario in cui ci troviamo ora, non stiamo prendendo in considerazione alcuna azione - ha precisato il manager - ma sappiamo ci sono ancorain questo mercato".Parlando delalle banche, il numero uno di Banco BPM ha ribaditoadottato dall'esecutivo e questo è il motivo per cui la Banca ha delineato una guidance "un po' prudente". Banco BPM punta infatti a raggiungere un utile netto di, ma al termine dei primi nove mesi ha già raggiunto l'85% del target, avendo riportato un utile di 1,665 miliardi di euro.Parlando del, Castagna ha confermato la validità di un dividended ha spiegato che il management ha valutato l'ipotesi di aumentare la distribuzione agli azionisti, avendo generato molto capitale, ma con unsi preferisce aspettare laper capire quale sarà il capitale generato e poiNel presentare i risultati, Castagna ha sottolineato che la banca ha realizzato la sua view, con un, una crescita sostenibile e la. IL manager si è detto soddisfatto dell'utile netto del 3° trimestre a 450 milioni di euro, che rappresenta ildella storia del Banco BPM.