Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 18:05
25.153 -1,82%
Dow Jones 18:05
46.873 -0,93%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

Borsa: Chiusura negativa per Francoforte, in ribasso dell'1,31%

Il DAX termina a 23.734,02 punti

In breve, Finanza
Seduta in calo per Francoforte, che retrocede dell'1,31% e chiude a 23.734,02 punti.
