Milano 9:58
44.436 -0,71%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 9:58
9.706 -1,04%
23.877 -0,68%

Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,27%

Il DAX apre appena sotto la parità a 23.977,72 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,27%
Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,27%, a quota 23.977,72 in apertura.
Condividi
```