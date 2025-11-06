Milano 13:28
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (-0,19% alle 13:00)

Il FTSE MIB continua gli scambi a 43.355,5 punti

Milano mostra un esiguo -0,19% alle 13:00 e passa di mano a 43.355,5 punti.
