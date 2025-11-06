Borsa Italiana, stabile il controvalore degli scambi del 5/11/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 5/11/2025 è stato pari a 3,3 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente.I volumi scambiati sono passati da 0,46 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,49 miliardi.A fronte dei 702 titoli trattati, 365 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 284 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 53 azioni del listino italiano.