Milano 5-nov
43.438 0,00%
Nasdaq 5-nov
25.620 +0,72%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 5-nov
9.777 0,00%
Francoforte 5-nov
24.050 0,00%

Borsa Italiana, stabile il controvalore degli scambi del 5/11/2025

Finanza
Borsa Italiana, stabile il controvalore degli scambi del 5/11/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 5/11/2025 è stato pari a 3,3 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente.

I volumi scambiati sono passati da 0,46 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,49 miliardi.

A fronte dei 702 titoli trattati, 365 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 284 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 53 azioni del listino italiano.





(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)
Condividi
```