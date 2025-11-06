Milano 5-nov
43.438 0,00%
Nasdaq 5-nov
25.620 +0,72%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 5-nov
9.777 0,00%
Francoforte 5-nov
24.050 0,00%

Borsa: Punta al rialzo Tokyo, in aumento dell'1,36% alle 07:20

Il Nikkei 225 tratta a 50.896,16 punti

Tokyo lievita dell'1,36% alle 07:20 e scambia in utile a 50.896,16 punti.
