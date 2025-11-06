Milano 5-nov
43.438 +0,41%
Nasdaq 5-nov
25.620 +0,72%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 5-nov
9.777 +0,64%
Francoforte 5-nov
24.050 +0,42%

Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,11% alle 03:50

Il Nikkei 225 tratta in utile a 50.768,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,11% alle 03:50
Spunto rialzista dell'1,11% per Tokyo, alle 03:50, che continua le contrattazioni a 50.768,89 punti.
Condividi
```