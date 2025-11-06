Milano
16:32
43.208
-0,53%
Nasdaq
16:11
25.364
-1,00%
Dow Jones
16:11
47.044
-0,57%
Londra
16:32
9.740
-0,38%
Francoforte
16:31
23.850
-0,83%
Giovedì 6 Novembre 2025, ore 16.51
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,20%
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,20%
Il Nasdaq-100 apre a 25.568,24 punti
In breve
,
Finanza
06 novembre 2025 - 15.33
Frazionale ribasso per l'indice dei titoli tecnologici USA, in flessione dello 0,20%, dopo un'apertura a 25.568,24.
Argomenti trattati
USA
(389)
·
Nasdaq 100
(112)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-1,00%
