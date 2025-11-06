Elica, finalizzato l'acquisto del 28% del capitale di Steel

Elica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ha. Pertanto, a far data dall'iscrizione dell'atto al competente registro delle imprese, la Steel sarà a tutti gli effetti partecipata da Elica. Il resto del capitale sociale della Steel continua ad essere detenuto da alcune delle persone fisiche della famiglia Po che erano già socie della stessa precedentemente all'operazione.Ildella partecipazione versato da Elica ai soci venditori, contestualmente al closing, è stato pari al 50% della somma complessiva dovuta, ovvero. Il restante 50% era stato già versato in acconto alla firma dell'accordo preliminare a luglio. L'accordo prevede ulteriori fasi, che, se realizzate, porterebbero all'incremento della partecipazione di Elica nella Steel, dapprima fino all'85% (entro ottobre 2028), e quindi fino al 100% (quinto anno successivo all'ingresso di Elica nel capitale sociale di Steel).